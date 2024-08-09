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Sivasspor'dan Net Global ile Önemli Sponsorluk Anlaşması

Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayarak önemli bir iş birliğine adım attı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:26
Sivasspor'dan Net Global ile Önemli Sponsorluk Anlaşması

Sivasspor ve Net Global Arasında Sponsorluk Anlaşması

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Eken'den Önemli Açıklamalar

Törende bir konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, isim sponsorluğunun kulüp için taşıdığı öneme değinerek, bu iş birliğinin kulübün geleceği için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Eken, “Bir Sivaslı olarak hemşehrimizin sponsor olmasından gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu anlaşma, Sivasspor'un daha büyük hedeflere ulaşmasının başlangıcını simgeliyor.” ifadesini kullandı.

Eken, ayrıca sponsorlukların yalnızca bugün değil, gelecekte de kulübün başarılarında önemli bir rol oynayacağını belirtti: “Onların desteği olmadan, sahada elde ettiğimiz başarıları sürdürebilmek mümkün olmazdı.”

Net Global'den Destek Çağrısı

Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın, Sivasspor'un yeni yönetimine destek verilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Bu bakımdan bu birliktelik önemlidir. Sivas'ta ilk defa isim sponsorluğunu bir yerel firma üstleniyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, sponsorluk anlaşması resmi olarak imzalandı. İmza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer misafirler katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (ortada) ve Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (ortada) ve Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (ortada) ve Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (ortada) ve Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın (solda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Net Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (ortada) ve Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aydın (solda) katıldı.

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