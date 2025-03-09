Sivasspor'dan Simic'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Sivasspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan oyuncusu Veljko Simic'in sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Açıklamada, Simic'in Göztepe karşılaşmasının 28. dakikasında takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştığı hatırlatıldı. Bu çarpışma sonrasında sporcu, kafasında kanama oluşması nedeniyle sahada sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu ve hemen ardından Medicana Sivas Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından yapılan açıklamada, Simic'in beyin tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ancak, alın ve kaş bölgesinde oluşan ciddi açılma nedeniyle dikiş atıldığı belirtildi. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından, bir süre gözlem altında tutulan Simic, daha sonra taburcu oldu.

Maçta golcü oyuncu Rey Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Simic, talihsiz bir şekilde maçı yarıda bıraktı. Sivasspor camiası, oyuncusunun bir an önce sağlıkla sahalara dönmesini bekliyor.