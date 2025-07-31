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Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Erzurumspor FK ile yapılacak maça hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 16:22
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kulübün yaptığı açıklamada, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenman sonrasında, ekip koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenman ile devam edeceğini duyurdu.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

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