Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazır!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi ve son bölümde ise taktiksel antrenmanlara yer verildi. Yeni transfer Luan Campos da takım antrenmanlarına katılarak, uyum sürecini hızlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Erzurum'a giderek kampa girecek. İki takım, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Fatih Tokail üstlenecek.

