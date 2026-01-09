Sivasspor, Erzurumspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma öncesi çalışmalarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, pas ve top koruma üzerine yoğunlaşan çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.

Hazırlık sürecinde takımın disiplinli ve tempolu bir çalışma sergilediği gözlendi. Teknik ekip, maç planı ve set-piece varyasyonları üzerinde son rötuşları gerçekleştirdi.

Maç bilgileri

Sivasspor - Erzurumspor karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

