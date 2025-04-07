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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:32
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklara hızla başlamış durumda.

İlk Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu aşamanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında, dayanıklılık koşusu ve yarı saha çift kale maç ile idman sonlandırıldı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek. Takımın formu ve motivasyonu, önemli karşılaşma öncesinde merakla takip ediliyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşti.

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