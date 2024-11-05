Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Tamamlıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü, deplasmanda oynayacağı maça yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten edinilen bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma seansının ardından, kırmızı-beyazlı ekip dar alanda oyun çalışmaları yaparak, idmanı yarı saha çift kale maç ile tamamladı.
Sivasspor, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın gerçekleştirecek ve maç hazırlıklarını sürdürecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.