Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Güçlü Rakip ve Taraftar Desteği

Sivasspor, deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ın, müthiş bir taraftar desteğine sahip olduğunu belirten Çalımbay, şöyle konuştu: "Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor." Ligin 33. haftasında gösterdikleri performansın iki kat üstüne çıkmaları gerektiğini vurgulayan teknik direktör, rakiplerinin durumundan ziyade kendi maçlarını kazanmaya odaklanacaklarını söyledi.

Öncelikli Hedef: Kalan Maçları Kazanmak

Çalımbay, göreve geldiğinden beri final niteliğinde maçlar oynadıklarını belirtirken, Galatasaray maçı ardından Bodrum FK ile oynayacaklarını ve sakat oyuncuları bu maça götürmeyeceklerini aktardı. "Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz" diyen Rıza Çalımbay, Bodrum FK maçında taraftar desteğinin önemli olduğunu ve taraftarın yüzde 100 destek vermesi gerektiğini ifade etti. "Bodrum maçını kazanırsak yolumuz tamamen açılır," dedi.

Antrenman Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başladı ve koşuyla devam etti. Takım, dayanıklılık ve pas çalışmaları gerçekleştirdikten sonra yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Sivasspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.