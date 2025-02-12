Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Gaziantep FK Maçının Hazırlıkları Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, kırmızı beyazlı ekip rondo çalışmaları yaparak taktik programlarıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Maç Bilgileri

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor arasındaki karşılaşma, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleşecek.