Sivasspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Yenerek 5. Hafta Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Gelişimi

Maçın 47. dakikasında Sivasspor'un Turgunboev ile geliştirdiği atakta, oyuncunun ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

63. dakikada, yine Turgunboev, Gaziantep FK ceza sahası dışında topla buluşarak kaleye sert bir şut gönderdi fakat meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan çalımlar atarak ceza sahasına giren Turgunboev, ortasını yaptı. Kaleci Nikolic bu topu çeldi, ardından Charisis’in şutu defanstan döndü ve son olarak Balde, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

81. dakikada Gaziantep FK'dan Okereke ceza sahası dışından bir şut çekti ancak kaleci Nikolic son anda topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Sivasspor hızla geliştirdiği bir atakta, Moutoussamy’nin pasıyla ceza sahasına yönelen Murat Paluli şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gaziantep FK farkı 1’e indirdi. Konuk takımda Kenan Kodro, sol arka direkte topla buluşarak ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 3-2.

Sonuç

Maçın sonucunda Sivasspor, 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.