Sivasspor, Göktuğ Bakırbaş'ı Kadrosuna Kattı

Sivasspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig'in gözde takımlarından Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyor.

Göktuğ Bakırbaş'ın Kariyeri

29 yaşındaki kaleci, Sivas'a gelerek kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbola Göztepe altyapısında başlayan Göktuğ, daha sonra Manisaspor ve Ümraniyespor formalarını giydi. Geçen sezon ise Erzurumspor FK’de başarılı bir performans sergiledi.

Sivasspor için önemli bir transfer olan bu gelişme, takımın gelecek sezondaki hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı (sağ 2) renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı (sağ 2) renklerine bağladı.