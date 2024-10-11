Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklarına devam eden ekip, yoğun antrenman programı uyguluyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, antrenmanlar kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, ardından pas çalışmaları ve orta şut çalışması ile devam etti. İdmanın final kısmında ise yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Gelecek Antrenman

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla birlikte maçın hazırlıklarına aynen devam edecek. Takım, Hatayspor karşısında galibiyet hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.