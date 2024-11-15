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Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, 24 Kasım'da Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:06
Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Kulüp, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcularına 4 gün izin vermişti.

Bu sabah, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, takım 7'ye 7 minyatür kale maç yaptı ve idmanı yarı saha çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlıkları geçen Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan, takımla çalışmalara katıldı. Ayrıca, tedavisine devam edilen Rey Manaj'ın birkaç gün içinde saha çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı için hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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