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Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:38
Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapılacak olan maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Rogrigues de (sağda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Rogrigues de (sağda) katıldı.

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