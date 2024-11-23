Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapılacak olan maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Rogrigues de (sağda) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Rogrigues de (sağda) katıldı.