Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik maçla idmanı tamamladı.

Kamp Süreci Başlıyor

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sonlandıracak ve ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.