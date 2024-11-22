DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,55%
ALTIN
2.997,82 -1,29%
BITCOIN
3.379.831,83 0,26%

Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. 24 Kasım'da sahasında mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:18
Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik maçla idmanı tamamladı.

Kamp Süreci Başlıyor

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sonlandıracak ve ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Anadolu Efes, Paris Basketbol'a Yenildi: Mijatovic Açıklamalarda Bulundu
3
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
4
Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
5
Lakers'ın 6 Maçlık Galibiyet Serisi Orlando Magic ile Sona Erdi
6
Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Tarihi Maçta Karşılaşıyor
7
Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Hızlandırdı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak