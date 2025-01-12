Sivasspor'la Beraberlik Alanyaspor'un İhtiyacı Olan Puanı Getirdi

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, Sivasspor karşısında aldıkları 1 puanın değerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:44
Sivasspor'la Beraberlik Alanyaspor'un İhtiyacı Olan Puanı Getirdi

Alanyaspor, Sivas'tan 1 Puanla Döndü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un teknik sorumlu Sami Uğurlu, bu önemli maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Özellikle bu puan durumundayken Sivas deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli" dedi.

İlk Yarının Zorlukları

Uğurlu, maça kötü başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynayamadıklarını ifade etti. "İlk yarının sonuna kadar hem toplu hem topsuz oyunda maçın içerisine giremedik. Her alanda adam adama oynayarak devam ediyoruz, ancak alan savunması olarak başladık" diyerek, adaptasyon sorunu yaşadıklarını belirtti.

İkinci Yarının Farklılığı

İkinci yarıda daha iyi performans sergilediklerini vurgulayan Uğurlu, "Tam saha baskı yaparak, kazandığımız topları hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye geçiş hedefledik. Oyunun son 10 dakikasında kontrol tamamen bizdeydi" dedi.

Transfer İhtiyacı ve Gelecek Planları

Uğurlu, transfer çalışmalarına da değinerek, "Rotasyonlu kullanabileceğimiz oyuncu sayısı çok az. Ceza sınırında birçok oyuncumuz var. Bu nedenle doğru isimleri alarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, son derece önemli bir noktaya da dikkat çekti: "Ligin ikinci yarısında bu problemleri yaşamamak için transfer yapmalıyız."

Her Maç Çok Değerli

Uğurlu, ligde puanların yakın olmasının önemine değinerek, "Her maç çok değerli. Hem deplasmanda aldığınız puanlar çok önemli." dedi. 3 puan hedefiyle her maça çıktıklarını vurgulayan Uğurlu, "Geçen sezon düşme potasında olan bir takım, ligi 5. sırada bitirdi. Seri galibiyetler almak, hedefe ulaşmanın sırrıdır" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor teknik sorumlusu Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor teknik sorumlusu Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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