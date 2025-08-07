DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti

Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'u transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:19
Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de ses getiren bir transfer gerçekleştirdi; sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaştı.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Sivasspor, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Luan Campos’u renklerine bağlamak için önemli bir adım attı. Luan Campos, Sivas'a gelerek Asbaşkan Necmettin Ateş ile birlikte düzenlenen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Mart 2002'de Brezilya'da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbol kariyerine Marilia-SP altyapısında başladı. Genç yetenek, sırasıyla Palmeiras, América ve Ukrayna'nın Veres Rivne takımlarında formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı (solda) renklerine...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı (solda) renklerine bağladı. Sivas'a gelen Luan Campos, As Başkan Necmettin Ateş'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı (solda) renklerine...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı (solda) renklerine bağladı. Sivas'a gelen Luan Campos, As Başkan Necmettin Ateş'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Şampiyonu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
2
Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı
3
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"
4
Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti
5
Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı
6
Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı: Süper Lig Sezonu Başlıyor
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi