Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de ses getiren bir transfer gerçekleştirdi; sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaştı.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Sivasspor, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Luan Campos’u renklerine bağlamak için önemli bir adım attı. Luan Campos, Sivas'a gelerek Asbaşkan Necmettin Ateş ile birlikte düzenlenen imza töreninde, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Mart 2002'de Brezilya'da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbol kariyerine Marilia-SP altyapısında başladı. Genç yetenek, sırasıyla Palmeiras, América ve Ukrayna'nın Veres Rivne takımlarında formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı (solda) renklerine bağladı. Sivas'a gelen Luan Campos, As Başkan Necmettin Ateş'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

