Sivasspor Maçında Hatayspor'un Duyguları

Sivasspor-Hatayspor Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşan Atakaş Hatayspor, deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası, Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kaybettikleri için üzüntü duyduklarını belirtti.

Oyun Performansı Hakkında

Çalımbay, karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Üçüncü kez teknik direktörlük koltuğunda oturduğunu hatırlatan Çalımbay, "Bugünkü oynadığımız oyundan çok memnunum. Önceki Trabzonspor maçı da aynı şekildeydi; orada da birçok gol kaçırdık, burada da kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Goller ve Duran Top Sorunu

Yedikleri gollerin tamamının duran toplardan geldiğine dikkat çeken teknik direktör, "En fazla buna üzüldük. Oynadığımız oyuna bakacak olursak buradan en azından berabere ayrılabilirdik. Son dakikada yaşanan basit bir hata, yani auta çıkan topun hakem tarafından korner verilmesi, sonucu etkileyen bir durum oldu." dedi.

Eski Takıma Karşı Oynama Duygusu

Çalımbay, aynı zamanda eski takımı Sivasspor'a karşı oynamanın kendisi için daha da özel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi. "Her şeye rağmen güzel bir lig maçı oldu ve kaybettiğimiz için üzgünüz." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.