Harun Erdenay: Milli Takım, Geçmiş Jenerasyonlarla Yakın Seviyede

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2001 ve 2010 yıllarında final oynayan jenerasyonlarla benzer bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Erdenay, bu değerlendirmenin Avrupa Şampiyonası'nda kendini göstereceğine inandığını belirtti.

Macaristan Maçları Kritik Öneme Sahip

AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda yarın ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçların önemine değinen Erdenay, “Bu jenerasyon, Macaristan karşısında alacağı sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'nda kendini kanıtlayacaktır.” dedi.

Erdenay, geçmişteki başarılarının hatırlatılması üzerine, 2001’de kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu ve Hüseyin Beşok gibi isimlerin yer aldığı takımın final oynadığını belirtti. İlerleyen yıllarda, 2010 Dünya Şampiyonası’nda finalde mücadele eden önemli oyuncuları da örnek gösterdi.

Hedef Europada Biletini Almak

Macaristan ile oynanacak maçlar sonucunda EuroBasket 2025'e katılmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Erdenay, “12 Dev Adam her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor. Amacımız, gruptaki Macaristan karşısında iki maçı da kazanarak Avrupa Şampiyonası biletini almak.” şeklinde konuştu.

NBA'den Gelen Oyuncular Avantaj Sağlıyor

Erdenay, NBA'den Avrupa’ya dönen oyuncuların milli takım için avantaj sağladığını belirterek, “Geçen sene NBA’de oynayan yaklaşık beş oyuncumuz vardı, bunların dördü bu sene Avrupa’ya geldi. Bu durum, milli takım için büyük bir avantaj.” ifadelerini kullandı.

Seyirci Desteği Hayati Öneme Sahip

Ayrıca, A Milli Takımın Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez sahne alacağını belirten Erdenay, seyirci desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. “Cuma günü tüm seyircilerimizi bu güzel maça destek vermek üzere davet ediyorum.” diye konuştu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.