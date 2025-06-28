Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile Anlaştı

Sivasspor, Yeni Teknik Direktörünü Belirledi

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Korkmaz'ın genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ile kulübe yeni bir heyecan ve dinamizm katacağı vurgulandı.

Korkmaz'a Hoş Geldin Mesajı

Açıklamada, "Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Korkmaz'ın Hedefi: Süper Lig

Ayrıca, Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çaba göstereceğini belirtti. Hedefi büyük olan teknik direktör, taraftarların beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Osman Zeki Korkmaz, burada konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Osman Zeki Korkmaz, burada konuşma yaptı.