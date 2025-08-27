Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanda dayanıklılık ve pas odaklı çalışma

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor maçın hazırlıklarına devam etti.