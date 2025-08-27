DOLAR
Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor maçı öncesi Osman Zeki Korkmaz yönetiminde dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:28
Antrenmanda dayanıklılık ve pas odaklı çalışma

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

