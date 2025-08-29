Sivasspor, Pendikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanda öne çıkanlar

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı beyazlı ekip daha sonra atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yaptı.

İdmanın son bölümünde ise takım, taktiksel çalışmalar üzerinde yoğunlaştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

