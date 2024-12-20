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Sivasspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, yarın Reeder Samsunspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:26
Sivasspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ardından, ekip 5'e 2 pas çalışması yaparak kondisyonunu artırdı ve antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara yöneldi.

Hazırlıklarını başarılı bir şekilde tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı, kulüp başkanı Bahattin Eken de yakından takip etti.

Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor arasındaki mücadele, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde tamamladı.

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