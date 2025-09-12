Sivasspor, Sarıyer maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig 5. hafta öncesi Özbelsan Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı; Avramovski takımla çalıştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:36
Trendyol 1. Lig 5. hafta: Özbelsan Sivasspor - SMS Grup Sarıyerspor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ile süren idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaparak karşılaşmaya hazırlandı.

Sivasspor'un yeni transferi Daniel Avramovski de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı, teknik ekip ve taraftarlar için olumlu bir görüntü sergilendi.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor'un yeni transferi Daniel Avramovski de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

