DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında Sipay Bodrum FK maçı öncesi ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla antrenmanını tamamlayıp kamp kurdu.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:54
Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman detayları

Çalışma, 5'e 2 pas uygulamalarıyla devam etti ve antrenman, saha içi taktik çalışmalarıyla son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yönetim desteği ve moral

Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşılaşması yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın...

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Samuel Moutoussamy de katıldı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Malcolm Cazalon ve Josh Roberts'i Kadrosuna Kattı
2
Keçiörengücü-İstanbulspor 0-0 | Sedat Ağçay ve Mustafa Alper Avcı'nın Değerlendirmeleri
3
Kocaelispor 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Kurtarışlar ve Kırmızı Kart
4
Çorum FK Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Trendyol 1. Lig
5
Süleyman Seba Heykeli Beşiktaş Müzesi'nde Yerini Aldı
6
Trendyol 1. Lig: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor
7
Samsunspor, Kocaelispor Deplasmanında 3 Puan Peşinde

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar