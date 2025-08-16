Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman detayları

Çalışma, 5'e 2 pas uygulamalarıyla devam etti ve antrenman, saha içi taktik çalışmalarıyla son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yönetim desteği ve moral

Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşılaşması yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

