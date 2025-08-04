Sivasspor, Süper Lig Hedefiyle Kadrosunu Güçlendiriyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımın **Süper Lig** hedefine ulaşması için planlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Korkmaz, AA muhabirine verdiği röportajda, "Yüzde 90 planladığımız kadroyu oluşturmuş durumdayız. Bunun dışında belki 1-2 oyuncu gelebilir, 1-2 oyuncu da gidebilir," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Korkmaz, Bolu'daki kamp sürecini değerlendirerek, "Eksiklikleri daha net gördük. Performansıyla öne çıkmış ülke dışından yerli oyuncuları kadroya kattık," şeklinde konuştu. Benjamin Kimpioka'nın da takıma katıldığını belirten Korkmaz, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

"Hafta içi bir kanat oyuncusunu daha aramıza katmayı planlıyoruz. Görüşmelerde sona gelindi. Bu transferlerden sonra yavaş yavaş oyun olarak beklentiye cevap verecek Sivasspor oluşmaya başlayacaktır. Yeni oyuncuların hazırlanması birkaç haftayı bulacak," diye ekledi.

Erzurumspor Maçına Hazırlık

Korkmaz, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Erzurumspor FK maçı hakkında, "Zor geçeceğini düşünüyorum. Erzurumspor’un kadrosu kaliteli ama son yıllarda beklenen başarıyı elde edemedi. Geçtiğimiz yıl playofflarda veda etmek zorunda kaldılar," ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Erzurumspor'da daha büyük bir beklenti var. Bizim de hedefimiz, sahada güven veren bir oyun karakteri oluşturmak. Keyifli bir maç oynayacağımızı düşünüyorum," açıklamasında bulundu.

Ekonomik ve Sportif Sıkıntılar

Korkmaz, Sivasspor'un alt lige düşmesinin arkasındaki ekonomik ve sportif sorunları da dile getirdi. "Düştüğünüz zaman yaptığınız kontratların alt ligde size külfeti daha fazla oluyor. Önce bununla baş etmemiz gerekiyordu," dedi.

Takımın hedefinin doğru zamanda, doğru ekonomiyle **Süper Lig**'e en hızlı geri dönüş sağlamak olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bu yıl Sivasspor'u yarışır hale getirmek istiyoruz. Aslında takımın önümüzdeki bir kaç senesini kurtarmak istiyoruz," dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "doğru ekonomiyle en hızlı şekilde" Süper Lig'e dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Korkmaz, konuya ilişkin AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "doğru ekonomiyle en hızlı şekilde" Süper Lig'e dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Korkmaz, konuya ilişkin AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.