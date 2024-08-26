Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakemlere Özür

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hakem Camiasından Özür Diledi

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan ötürü hakem camiasına özür diledi. Uygun, kulübün resmi internet sitesinde taraftarların her zaman takım için önemli olduğunu belirtti.

Taraftarlara mesaj: Destek ve Sabır

Uygun, futbolun uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak, ligin daha başında bazı taraftarların futbolcuları hedef almasının yanlış olduğunu ifade etti. Bülent Uygun şunları dile getirdi:

"Her birimizin takımımıza olan inancı ve desteği çok önemlidir. Tribünlerden gelecek pozitif enerji, oyuncularımızın performansını artıracaktır."

Olumsuz Tepkiler Yerine Yapıcı Eleştiriler

Uygun, Sivasspor camiasının her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurguladı. Olumsuz tepkilerin yerine yapıcı eleştirilerin takım için daha faydalı olacağına dikkat çekti:

"Bu başarıyı kazanacak ve mücadele edecek olan bir antrenörüm. Şehrini ve takımını seven Yiğidolar’dan sabır ve destek bekliyorum."

Hakem Zorbay Küçük’ün Kararları

Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği kararlardan memnun olmadığını belirten Uygun, maçın beklenen performansın altında olduğunu ifade etti:

"Hakem arkadaşlar sahada yanlış kararlar verebilir ama VAR hakeminin yanlış yorumlama hakkına sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Uygun, hakemlerin adil olması gerektiğini her seferinde vurguladığını ve sosyal medyada bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bu sebeple hakem camiasından özür diledi.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ikas Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı hakem camiasından özür diledi.