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Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor ile yapacağı maça yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:10
Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Trabzonspor Maçını Heyecanla Bekliyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun Yönetiminde Antrenman

Takım, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas çalışmaları ile devam ederek, taktik oyun uygulamaları ile sona erdi.

İleriye Dönük Hazırlıklar

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Ağustos'ta saat 19:15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

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