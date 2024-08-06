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Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaşacakları maç için antrenmanlara devam ediyor. Başkan Adem Uzun kulübe destek ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:28
Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig sezonun ilk haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki takım, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Taktik Çalışmalar Devam Ediyor

Kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun oynadıktan sonra taktik çalışmalarla idmanı tamamladı. Sivasspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Belediye Başkanı'ndan Destek Ziyareti

Bu arada, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp başkanı Bahattin Eken, başkanvekili Burak Özçoban, asbaşkan Faruk Taşseten ve teknik direktör Bülent Uygun ile bir araya gelen Uzun, futbolculara da uğrayarak iyi dileklerde bulundu.

Başkan Uzun Destek Sözü Verdi

Uzun, Sivasspor’un bu sezonda başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Sivas Belediyesi olarak Sivasspor’umuzun yanındayız. Bununla birlikte, taraftarlarımıza 800 kombine desteğimizi duyurmuştuk. İlerleyen süreçlerde de sürekli olarak Sivasspor’umuzun yanında olacağız. Ancak bu, sadece Sivas Belediyesinin desteği ile olacak gibi görünmüyor. Özellikle Sivaslı iş insanlarını da Sivasspor’a destek vermeye davet ediyorum," dedi.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın...

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

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