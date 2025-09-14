Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de 8 Maçlık Galibiyet Hasretini 1-0'lık Sonuçla Sonlandırdı

Sivasspor 8 maç sonra galibiyetle döndü

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Yapı Sarıyer'i mağlup eden Özbelsan Sivasspor, uzun süren galibiyet hasretine son verdi.

Geçen sezon Süper Lig'de takımın son galibiyeti 26 Nisan tarihinde, ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesiyle kaydedilmişti. Bu müsabakanın ardından kırmızı-beyazlılar sırasıyla Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu, Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı, Samsunspor'a 1-0 ve Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden ekip, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenildi. İkinci haftada sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ardından deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 ve Atko Grup Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Dün oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, SMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan bölümde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 4 puan topladı.