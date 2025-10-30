Sivasspor, Ümraniyespor Deplasmanına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti; karşılaşma 1 Kasım Cumartesi 16.00'da.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor maçı öncesi tesislerde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular; pas, top koruma ve dar alan oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Sıralı ve yoğun bir programla süren idmanlarda takımın maç temposuna hazırlanması amaçlandı.

Maç Bilgileri

Sivasspor, hazırlıklarına yarın da devam edecek. Emin Evim Ümraniyespor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki karşılaşma, 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

