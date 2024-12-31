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Sivasspor'un Antalya Kampı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor, Antalya'daki kampına teknik çalışmalarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:31
Sivasspor'un Antalya Kampı Devam Ediyor

Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, kampın 5. günüde antrenman, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşti.

Dinamik Isınma ve Temel Antrenmanlar

Antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu seansında top kapma, pas ve baskı çalışmalarına yoğunluk verdi. Savunma ve atak hatlarını güçlendirmeyi amaçlayan bu antrenmanlar, takımın sezon öncesi hazırlıkları açısından büyük önem taşıyor.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

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