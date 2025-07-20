Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor: Antrenman Detayları

Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu'daki kampı tüm hızıyla sürüyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise takım, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, kamp programı çerçevesinde bu akşam yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.