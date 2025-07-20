DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.755.187,48 -0,02%

Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor: Antrenman Detayları

Sivasspor'un Bolu kampında antrenmanlar sürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:01
Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor: Antrenman Detayları

Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu'daki kampı tüm hızıyla sürüyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise takım, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, kamp programı çerçevesinde bu akşam yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
2
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hedefinde Kararlı Adımlarla İlerliyor
3
TSK'yı Temsil Eden Murat Avcı, Uluslararası Şampiyonada Altın Madalya Kazandı
4
Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti
5
Sakaryaspor Kulübü Başkanlığına Muhammet Kıratlı Seçildi
6
Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü
7
15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Kocaeli'de Heyecanla Başladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı