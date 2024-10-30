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Sivasspor'un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:46
Sivasspor'un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından pas çalışmaları gerçekleştirerek idmanı taktik program ile sonlandırdı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşma saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.

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