Sivasspor'un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından pas çalışmaları gerçekleştirerek idmanı taktik program ile sonlandırdı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşma saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.