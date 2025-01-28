Sivasspor'un Çıkışı Devam Ediyor: Ömer Erdoğan'dan Eyüpspor Maçı Açıklamaları

Sivasspor'un Çıkışı Devam Ediyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacakları maçı kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini vurguladı.

Antrenman Öncesi Açıklamalar

Kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir galip gelemediklerini ve bunun oyuncular üzerinde bir baskı oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, Bellona Kayserispor karşısında elde ettikleri 5-2'lik galibiyeti hatırlatarak, "Allah’a şükür bu maçı istediğimiz şekilde galibiyetle bitirdik. O maçı artık geride bıraktık ve o maçla ilgili analizlerimizi yaparak arkadaşlarımızla paylaştık." dedi.

Ligde çok önemli maçlar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Şimdi en önemli maçımız Eyüpspor. Maçtan maça hazırlanıyoruz ve planlarımızı yapıyoruz. Antrenman öncesinde Eyüpspor maçının analizini gerçekleştirdik ve ona göre çalışmamızı yapacağız. Oraya iyi bir oyun, iyi bir mücadele için gidiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum ve oradan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rodrigues'den Kötü Haber

#Bellona Kayserispor# maçında sakatlanan Garry Rodrigues’in durumu hakkında bilgi veren Erdoğan, "Garry Rodrigues’in maalesef sakatlığı ciddi. Sanırım 6 hafta aramızda olmayacak, bizim için çok üzücü oldu. Zaten o mevkilerde eksiklerimiz vardı, transfer yapmayı düşündüğümüz mevkilerdi." ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Ömer Erdoğan, transfer çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç ve inşallah en yakın zamanda sonuçlanır. Çok ciddi görüşmeler var, teklif yolladığımız oyuncular var. Tahminim bu hafta içerisinde kesinlik kazanır. İnşallah bir an önce aramıza oyuncu katarız çünkü sayısal anlamda eksiklerimiz var. Özellikle takım içerisindeki rekabeti artırmak için çok acil transfere ihtiyacımız var."

Rey Manaj'la İlgili Açıklamalar

Rey Manaj’a gelen transfer teklifleriyle ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, "Biz nasıl ki başka takımların oyuncularına teklif yapıyorsak, bizim oyuncularımıza da tabii ki teklifler oluyor. Rey Manaj da diğer oyuncularımız gibi önemli bir oyuncu. Son maçta da kalitesini bir kez daha ispatladı." şeklinde konuştu.

Son olarak, "Kulübümüzü tatmin edecek şu an bir teklif gelmedi. İkinci yarı planladığımız önemli oyuncuları kaybetmek istemem" diyerek transfer döneminin zorlayıcı doğasına dikkat çekti.

Antrenman Hazırlıkları

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başlamış, ardından 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etmiş ve yarı sahada çift kale maçla tamamlanmıştır.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.