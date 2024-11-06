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Sivasspor'un Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. 10 Kasım'daki karşılaşma için hazırlık sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:28
Sivasspor'un Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıkları sürdürüyor.

Hazırlık Antrenmanı Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, antrenmanların kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun'un yönetiminde gerçekleştirildiği ifade edildi. Antrenmanın başlangıcı ısınma hareketleriyle başladı, ardından minyatür kale maç oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise orta şut çalışması yapılarak, taktik maçla tamamlandı.

Yarınki Antrenman

Sivasspor, yarınki antrenmanla Fenerbahçe ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşmanın ayrıntıları ise şöyle; Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalması bekleniyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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