Sivasspor'un Orta Saha Oyuncusu Menig'in Sakatlığı Hakkında Açıklama

Sivasspor'da Menig'in Sakatlığı Duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından biri olan Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını açıkladı.

Sakatlık Detayları

Kulüp, yaptığı resmi açıklamada Menig'in ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandığını belirtti. Yapılan detaylı kontrollerde futbolcunun sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildi.

Tedavi Süreci Başladı

Sivasspor'un sağlık ekibi, Menig için tedavi sürecine başlamış durumda. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.