Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile İlk Antrenman

Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Net Global Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek olan Sivasspor, bu mücadele için hazırlıklarına başladı.

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde resmi sözleşme imzalayan futbolcular katıldı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonları ile devam etti ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona eren Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmalarına katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.