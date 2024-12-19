DOLAR
35,09 -0,16%
EURO
36,61 -0,67%
ALTIN
2.929,62 -0,45%
BITCOIN
3.584.858 -0,81%

Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile İlk Antrenman

Ömer Erdoğan yönetiminde Sivasspor, Reeder Samsunspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:37
Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile İlk Antrenman

Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Net Global Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek olan Sivasspor, bu mücadele için hazırlıklarına başladı.

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde resmi sözleşme imzalayan futbolcular katıldı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonları ile devam etti ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona eren Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmalarına katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile İlk Antrenman
2
Sivasspor'dan Taraftara 'Sensiz Olmaz' Çağrısı
3
Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
A Milli Takım'a genç isim dahil oluyor!
5
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasına Yükseldi
6
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u Mağlup Ederek Gruplara Katıldı
7
Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de Bronz Madalya Kazandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı