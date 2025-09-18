Sivasspor, Vanspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, 20 Eylül'de İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İmaj Altyapı Vanspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda 5'e 2 pas çalışmaları yaptı ve idmanı taktik maç ile tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda dün oynanan Şiran Yıldız SK maçında forma giyen futbolcuların ise yenileme çalışması yaptığı aktarıldı. Sivasspor, yarın Van'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

