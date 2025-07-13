Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon İçin Geri Sayımda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, antrenmanlarına ısınma hareketleri ile başladı.

Psikolojik ve Fiziksel Hazırlık

Isınma hareketlerinin ardından, kırmızı-beyazlı ekip pas organizasyonları ile antrenmanın ikinci bölümüne geçti. Antrenmanın son kısmı ise taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Bu süreç, takımın uyumunu ve fiziksel dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Kamp Sürecinin Sonuna Gelindi

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile 1. etap Sivas kampını noktalamaya hazırlanıyor. Takım, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını en iyi şekilde tamamlama gayretinde.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.