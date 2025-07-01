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Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında fitness ve saha antrenmanı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 13:31
Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından Sivasspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kulübün resmi açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının ikinci gününde tesislerinde yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi.

Günün ilk bölümünde antrenmanına fitness salonunda başlayan futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar yaptı. Erken saatlerde başlayan bu antrenman, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını artırmayı hedefledi.

Daha sonra sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise topla yapılan uygulamalarla futbolcular, sahadaki becerilerini geliştirdi.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı ikinci antrenmanıyla devam edecek. Takımın form durumu ve gelişimi, taraftarları ve futbol camiasını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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