Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ilk idman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, bazı eksik futbolcularla çalıştıklarını belirtti.

Sakatlıklar ve Dönüş Programları

Korkmaz, kongre tarihinin sezon başlangıcına yakın olması dolayısıyla bazı oyuncuların tedavi süreçlerinde aksaklıklar yaşandığını dile getirdi. "Birkaç gün içerisinde 3-4 Haziran gibi tam kadroyla çalışmalara başlayacağız. İzinli ve sakat oyuncuların dönmesini bekliyoruz" dedi.

Sivasspor'un Tarihi Başarıları

Korkmaz, Sivasspor'un Türk futbolundaki önemli konumuna dikkat çekerek, "Sivasspor, Anadolu'da her zaman saygı duyulacak bir kulüp. Ancak maalesef bir alt lige düştük. Bu tür darbeler, kulüplere ve insanlara ne olduklarını hatırlatır. Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Farklı bir oyun karakteri ile oynayan, izleyenleri gururlandıracak bir takım olacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları ve Takım Bütünlüğü

Korkmaz, Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve bu yüzden takımda kalacak oyuncularla çalışacaklarını belirtti. "Transfer konusunda mevkileri belirledik. Takımımızın büyük kısmı geri dönecek. Kamp sürecinde ayrılan oyuncular olabilir, yerlerine yeni isimler katılacak. Bu yüzden mevkisel değişiklikleri şu an için açıklayamıyoruz" dedi.

Rey Manaj'ın Durumu Hakkında Açıklama

Golcü oyuncu Rey Manaj ile ilgili sorulara yanıt veren Korkmaz, "Rey Manaj’ın oyuncu kalitesi hakkında daha önce görüşlerimi belirttim. Fakat en iyi oyuncu sahada olanıdır. Bu şehre ve kulübe saygı duyan herkes eşittir. Bu dönemde daha büyük markalarla buluşacağız" şeklinde konuştu.

İdman Detayları

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayan antrenmanını Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.