Sivasspor Yeni Transferlerle Güçleniyor

Sivasspor'dan Transfer Hamleleri

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor, savunma hattını güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kulüp, 4,5 yıldır takımda yer alan savunma oyuncusu Samba Camara ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Noah Sonko Sundberg An itibariyle Sivas'ta

Ayrıca, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg, Ludogorets takımından satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. Kulüp, bu transferlerle yeni sezon için kadrosunu güçlendirme amacını güttüğünü belirtti.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, her iki oyuncu için imza töreni düzenlendi. Törende, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken de yer aldı ve futbolcular, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.

Yeni sezon öncesi bu transferlerin, Sivasspor'un performansını artırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara’nın (solda) sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken katıldı.