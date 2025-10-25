Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kepezspor Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Kepezspor maçı için kampa girdi

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Kepezspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanı yardımcı antrenör Ömer Ateş yönetti. Çalışma; ısınma hareketleriyle başladı, ardından futbolcular top kontrolü çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı. Dün ligde Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise özel olarak yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, Kepezspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenman ile sürdürecek.

