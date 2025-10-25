Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kepezspor Hazırlıklarına Başladı

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da 28 Ekim'de deplasmanda Kepezspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:37
Sivasspor, Kepezspor maçı için kampa girdi

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Kepezspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanı yardımcı antrenör Ömer Ateş yönetti. Çalışma; ısınma hareketleriyle başladı, ardından futbolcular top kontrolü çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı. Dün ligde Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise özel olarak yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, Kepezspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenman ile sürdürecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Özkan Yiğiter (solda) katıldı.

