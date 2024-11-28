Slavia Prag - Fenerbahçe Maçında Dikkat Çeken Detaylar

Fenerbahçe'nin Değişimi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde önemli değişikliklere gitti. Lig maçında son oynanan Bellona Kayserispor karşısındaki kadrodan 5 futbolcuyla yola çıktı.

İlk 11'deki Değişiklikler

Mourinho, Eden Arena'da gerçekleşen maçta, Kayserispor karşısında ilk 11'de yer bulan Youssef En-Nesyri'yi yedek bırakırken, Filip Kostic ve Oğuz Aydın UEFA listesinde bulunmadıkları için mücadelede yer almadı. Ayrıca Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip nedeniyle takıma katılamadı.

Bu eksiklikler doğrultusunda, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Prag'da sahaya çıkan isimler arasında yer aldı.

Jose Mourinho'nun Geri Dönüşü

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar karşısında takımının başında olamayan Jose Mourinho, Prag'da tekrar kulübedeki yerini aldı.

Beş Eksikle Mücadele

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı öncesi 5 eksikle sahaya çıktı. Rodrigo Becao ceza almışken, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlar listesinde yer aldı. Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş da sağlık sorunları nedeniyle takıma dahil edilmedi.

Samet Akaydin'ın Avrupa'daki İlk Maçı

Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da ilk kez sahaya çıkan Samet Akaydin, Slavia Prag karşısında ilk 11'de yer aldı. Önceki haftalarda kadroda olmasına rağmen süre alamayan Akaydin, Djiku ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.

Taraftar Desteği

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Şehir merkezinde buluşan sarı-lacivertliler, topluca stadyuma doğru hareket etti. Statta kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, oyuncular ısınırken tezahüratlara başladı. Ayrıca, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden Prag'a gelen Fenerbahçeliler, maça bilet bulamamış olsalar bile karşılaşmayı restoranlarda takip etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.