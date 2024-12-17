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Sloboda Tuzla'da Şok Ayrılıklar: Teknik Direktör ve Futbolcular Gönderildi

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımı Sloboda Tuzla, kötü sonuçlar sonrası teknik direktör ve futbolcularla yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:06
Sloboda Tuzla'da Şok Ayrılıklar: Teknik Direktör ve Futbolcular Gönderildi

Sloboda Tuzla'da Radikal Değişiklikler

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden Sloboda Tuzla, ligde yaşanan kötü sonuçların sonuçları olarak büyük bir değişime gitti. Kulüp başkanı Azmir Husic, takımın teknik direktörü Zlatan Nalic ile birlikte futbolcuları da kulüpten gönderdi.

Kötü Sonuçlar Üzerine Zor Bir Karar

Sloboda Tuzla, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçın 15'ini kaybetti ve yalnızca 2 puanla son sırada yer aldı. Bu zorlu süreçte başkan Husic, AA'ya verdiği röportajda, "Hayatımın en zor kararlarından birini aldım" diyerek duygularını dile getirdi.

Husic, tüm futbolculara kulüp ile olan bağlarının sona erdiğini ve takımı dağıttıklarını belirtti. "Önümüzdeki günlerde herkesin sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Başlangıç İçin Hazırlık

Husic, sezonda 16 maçın kaldığını hatırlatarak, takımı yeniden kurmak için çalışmalara başlayacaklarını ve ligde kalmak adına mücadele edeceklerini vurguladı.

1919 yılında kurulan Sloboda Tuzla, ligdeki 17 maçta 2 beraberlik ve 15 yenilgi ile sadece 2 puan toplayabildi. Takım, oynadığı maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.

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