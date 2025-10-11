Sofya'da Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu: Bulgaristan-Türkiye İş İnsanları Milli Maç Öncesi Buluştu

Sofya'da Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu iş dünyasını ve sporu buluşturdu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan-Türkiye karşılaşması öncesi, iki ülkenin iş insanları başkent Sofya'da düzenlenen Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu'nda bir araya geldi. Etkinlik, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) organizasyonuyla bir otelde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve destekçiler

Foruma DEİK, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı ile Bulgaristan Yatırım Ajansı destek verdi. Etkinlikte; Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu, BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Dobrin Gönov, Yenilik ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dimitar Georgiev ve iki ülkenin iş insanları hazır bulundu.

Forumun mesajı: Spor ve ticaret birbirini güçlendiriyor

Forumda konuşan Büyükelçi Uyanık, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek, "Bugün A Milli Futbol Takımı'mızı, bir diğer deyişle 'Bizim Çocuklar'ı Sofya'da ağırlıyoruz. 2026 Dünya Kupası yolunda bugün Bulgaristan'la oynayacağımız karşılaşma, iki ülke arasındaki dostluğun daha da geliştirilmesine vesile olacak. Maç sonucu ne olursa olsun, bu karşılaşmanın kaybedeni olmayacak." dedi.

Uyanık, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun başarılarını anımsatarak, Bulgaristan'ın Mestanlı'da bulunan Naim Süleymanoğlu Anı Evi'nin resmi açılışını yakın zamanda gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ekonomi ve turizm verileri öne çıktı

Büyükelçi Uyanık, ikili ilişkilerdeki artışı rakamlarla özetledi: "13 Temmuz günü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 10 bin araç ve 41 binden fazla yolcunun geçişini sağladık. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz en yüksek seviyeye, 7,7 milyar avro ulaştı. İlk 7 ayda ticaretimiz geçen yıla kıyasla yüzde 17 oranında artarak 5 milyar avroyu geçti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 2,2 milyon turist Bulgaristan'ı, Bulgaristan'dan ise yaklaşık 3 milyon turist ülkemizi ziyaret etti."

İş dünyası görüşleri

BULTİŞAD Onursal Başkanı Fikret İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futbol, insanları birbirine yaklaştıran evrensel bir olay. BULTİŞAD'ın amacı da Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerini geliştirmek. Bugün de bu iki alanı birleştiren büyük fırsatı yakalamış olduk." ifadelerini kullandı.

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu ise, "Şu anda futbolda rakibiz ancak dostluğumuz ve karşılıklı güvenimiz devam ediyor. Maç sonucu ne olursa olsun dostluk kazansın diyoruz. Bu yüzden spor ve iş dünyasını bir araya getirerek ilk kez standart dışı bir etkinlik düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Müdürü Sezgin Karbuz, forumla ilgili AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün oynanacak Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, bizim için sadece spor müsabakası değil, dostluk, rekabet ve karşılıklı saygının da güzel sembolüdür. Tıpkı ekonomide olduğu gibi sporda da iki ülkenin kazananı dostluk olacaktır." dedi.

Yatırım verileri ve iş bağlantıları

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, forum açılışında Bulgaristan'da yaklaşık 3 bin Türk şirketi'nin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerde 15 bin kişi'in çalıştığını belirtti. Sarıbekir, "Bulgaristan'da 3 milyar dolar da Türk yatırımı var. Her hafta Türk şirketler bizi arıyor ve buradaki yatırım olanakları konusunda bilgi alıyor." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak milli maç öncesi iş insanları yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile spor diplomasisi arasındaki sinerji vurgulandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan-Türkiye karşılaşması öncesi iki ülkenin iş insanları, başkent Sofya'da düzenlenen Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu'nda bir araya geldi. Foruma Yenilik ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov (sağ 3), Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dimitar Georgiev (sağ) ve BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce (ortada) da katıldı.