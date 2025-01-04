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Soğan Torbalarıyla Voleybol Filesi Yapan Öğrenciler, Aras Kargo'yu İzledi

Kırıkhan'da soğan torbalarından voleybol filesi yapan öğrenciler, Aras Kargo'nun antrenmanını İzmir'de izleme fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:03
Soğan Torbalarıyla Voleybol Filesi Yapan Öğrenciler, Aras Kargo'yu İzledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ilginç bir projeye imza atan öğrenciler, soğan torbalarından voleybol filesi yaparak dikkat çekmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu öğrenciler, İzmir'de buluşarak Aras Kargo'nun antrenmanına davet edildi.

Kırıkhan İncirli İlkokulu'ndan öğrenciler, öğretmenleri Melahat Ayaz önderliğinde hazırladıkları voleybol filesi ile maç yaptılar. Öğretmenlerinin cep telefonuyla kaydettiği bu görüntüler, sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Bu ilgi üzerine, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo yöneticileri, çocukları İzmire davet etti.

Davet üzerine İzmir'e gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen, havalimanında karşılandı. Konaklamak için bir otele yerleştirilen grup, dinlenmenin ardından Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ne geçti. Burada, profesyonel kadın voleybolcularıyla tanışma imkanı bulan öğrenciler, antrenmanı izleme fırsatı da buldular.

Öğrenciler, yarın Aras Kargo ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak olan maçı tribünden izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören öğrenciler, İzmir'de davetli oldukları Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanını takip etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören öğrenciler, İzmir'de davetli oldukları Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanını takip etti.

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