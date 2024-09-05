Solhan Ayak Tenisi Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Romanya'daki Hedef: Dünya Şampiyonu Olmak

Bingöl'ün Gururu: Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez kazanarak uluslararası arenada da başarı hedefliyor. Takım oyuncuları, 22-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlandı.

Son Şampiyonluk ve Mücadele

Solhan Ayak Tenisi Takımı, son olarak kendi çabalarıyla topladıkları bütçeyle Konya'daki Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'na katıldı ve dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Maddi sıkıntılara rağmen, takım sürekli olarak en iyi performansı sergilemek için mücadele ediyor.

Resmiyet Beklentisi

Takımın oyuncularından İbrahim Serdar Demir, "Ayak tenisinin Türkiye'de resmi bir branş olarak tanınmasını istiyoruz" diyerek, bu alandaki gelişmelerin sporculara büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, valilikle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve gerekli desteğin sağlanacağı umudunu ifade etti.

Destek Talebi ve Hedefler

Demir, Romanya'da yarışacakları dünya şampiyonası öncesinde, "Bu yıl hedefimiz finale yükselmek. Romanya gibi güçlü bir takım ile karşılaşmayı umuyoruz"Muhittin Ülger, gençlerin bu alandaki katkısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Federasyon olursak, başarmak için daha çok çaba harcayacağız" dedi.

Sonuç Olarak

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve uluslararası arenada ülke bayrağını dalgalandırmak için azimle çalışıyor. Takıma sağlanacak desteklerle birlikte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyorlar.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.