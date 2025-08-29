Şota Arveladze: Gürcistan-Türkiye maçı zor olacak — Dünya Kupası Elemeleri

Şota Arveladze: Gürcistan-Türkiye maçı zor olacak

4 Eylül Perşembe günü oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi öncesinde Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze, Gürcistan millî takımının son yıllarda güçlendiğini ve zorlu bir karşılaşma beklediğini söyledi.

Maç öncesi genel değerlendirme

Şota, Türkiye ile daha önce çok sık karşılaşmadıklarını hatırlatarak futboldaki zorluklara dikkat çekti. "Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak" sözleriyle beklentisini özetledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın etkisi

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tecrübeye vurgu yapan 52 yaşındaki teknik adam, turnuvadaki psikolojik etkilerin maçları nasıl etkilediğini anlattı: "Avrupa Şampiyonası'nda birçok psikolojik etken rol oynadı. Gürcistan'ın şampiyonadaki ilk maçıydı. Yunanistan'ı play-off'ta geçerek tarihimizde ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldık... İlk maç olduğu için kolay geçmedi. Daha sonra biz de gruptan çıktık. Portekiz'i yendik. Sonra İspanya bizi yendi. Bizim için yeni bir başlangıçtı, o duyguyu yaşadık, o psikolojiyi atlattık, Gürcistan'ın artık hazır olduğunu düşünüyorum."

Gürcistan'ın güçlenmesi: 5 büyük ligde oyuncular

Arveladze, milli takım kadrosundaki birçok oyuncunun Avrupa'nın en üst liglerinde düzenli forma giymesinin fark yarattığını belirtti. "Gürcistan'ın şu an en güçlü tarafı, milli takım kadrosunda düzenli oynayan 16 kişi, son 2-3 senede her sezon en az 40 maç oynuyor." sözleriyle istikrarın altını çizdi. Ayrıca birkaç oyuncunun son dönemde İngiltere'ye transfer olmasıyla ülke futbolunun güçlendiğini ekledi.

Kvaratskhelia ve öne çıkan isimler

Şota, Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia için övgü dolu ifadeler kullandı: "Khvicha Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir. Bunu her gün gösteriyor. Ballon d'Or adaylarında ilk 5'e giriyor. Onun formda olması çok önemli. Bir hareketiyle maçı kazandırabiliyor."

Arveladze, diğer öne çıkan isimleri de saydı: "Georges Mikautadze, inanılmaz bir oyuncu. Giorgi Mamardashvili, Liverpool'un kalecisi. Giorgi Kochorashvili, en iyi orta saha seçildi. Chakvetadze, İngiltere'de oynuyor. Kiteishvili çok beğendiğim 6-8 numara, Sturm Graz'da kaptan. Zuriko Davitashvili de var, Saint-Etienne'de oynuyor, adı Beşiktaş ile de anıldı."

Türkiye karşısındaki beklentiler

Maçın zorlu geçeceğini vurgulayan Şota, Türkiye'nin geniş oyuncu havuzuna dikkat çekti: "Türkiye, bizi acaba nasıl bir formda yakalayacak? Türkiye'de oyuncu çok. Kanat, defans, orta sahada birçok seçenek var." Ayrıca kişisel dileğini de açıkladı: "Kafamda maçı oynamak istemiyorum. Gürcistan maçı kazansın istiyorum. Zor olduğunu da görüyorum."

Türkiye'den bahsederken Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin bir dokunuşuyla maçların değişebileceğini belirtti: "Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler aklıma geliyor. Arda ve Hakan'ın bir dokunuşuyla maçlar değişiyor."

Taraftar profili ve motivasyon

Şota, Gürcistan taraftarlarının tutumunda gözlemlediği değişimi anlattı: "Benim zamanımda taraftar, her maçı kazanmamızı istiyordu... Şimdi 'Bizim iyi bir takımımız var, biz beraber oynuyoruz, kazanırız da kaybederiz de ama bu çocukları severiz' düşüncesi var. İspanya'ya içeride 7-1 mağlup olduk, rakibimiz dünya ve Avrupa şampiyonuydu, taraftar takımı alkışladı."

Arveladze, taraftarların takım üzerindeki destekleyici rolünü ve oyuncuların sahadaki istikrarının önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.