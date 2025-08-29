DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,37%
ALTIN
4.511,82 -0,1%
BITCOIN
4.536.902,09 1,49%

Şota Arveladze: Gürcistan-Türkiye maçı zor olacak — Dünya Kupası Elemeleri

Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze, 4 Eylül'deki Gürcistan-Türkiye maçı öncesi Gürcistan'ın güçlendiğini, Kvaratskhelia'nın belirleyici olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:57
Şota Arveladze: Gürcistan-Türkiye maçı zor olacak — Dünya Kupası Elemeleri

Şota Arveladze: Gürcistan-Türkiye maçı zor olacak

4 Eylül Perşembe günü oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi öncesinde Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze, Gürcistan millî takımının son yıllarda güçlendiğini ve zorlu bir karşılaşma beklediğini söyledi.

Maç öncesi genel değerlendirme

Şota, Türkiye ile daha önce çok sık karşılaşmadıklarını hatırlatarak futboldaki zorluklara dikkat çekti. "Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak" sözleriyle beklentisini özetledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın etkisi

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tecrübeye vurgu yapan 52 yaşındaki teknik adam, turnuvadaki psikolojik etkilerin maçları nasıl etkilediğini anlattı: "Avrupa Şampiyonası'nda birçok psikolojik etken rol oynadı. Gürcistan'ın şampiyonadaki ilk maçıydı. Yunanistan'ı play-off'ta geçerek tarihimizde ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldık... İlk maç olduğu için kolay geçmedi. Daha sonra biz de gruptan çıktık. Portekiz'i yendik. Sonra İspanya bizi yendi. Bizim için yeni bir başlangıçtı, o duyguyu yaşadık, o psikolojiyi atlattık, Gürcistan'ın artık hazır olduğunu düşünüyorum."

Gürcistan'ın güçlenmesi: 5 büyük ligde oyuncular

Arveladze, milli takım kadrosundaki birçok oyuncunun Avrupa'nın en üst liglerinde düzenli forma giymesinin fark yarattığını belirtti. "Gürcistan'ın şu an en güçlü tarafı, milli takım kadrosunda düzenli oynayan 16 kişi, son 2-3 senede her sezon en az 40 maç oynuyor." sözleriyle istikrarın altını çizdi. Ayrıca birkaç oyuncunun son dönemde İngiltere'ye transfer olmasıyla ülke futbolunun güçlendiğini ekledi.

Kvaratskhelia ve öne çıkan isimler

Şota, Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia için övgü dolu ifadeler kullandı: "Khvicha Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir. Bunu her gün gösteriyor. Ballon d'Or adaylarında ilk 5'e giriyor. Onun formda olması çok önemli. Bir hareketiyle maçı kazandırabiliyor."

Arveladze, diğer öne çıkan isimleri de saydı: "Georges Mikautadze, inanılmaz bir oyuncu. Giorgi Mamardashvili, Liverpool'un kalecisi. Giorgi Kochorashvili, en iyi orta saha seçildi. Chakvetadze, İngiltere'de oynuyor. Kiteishvili çok beğendiğim 6-8 numara, Sturm Graz'da kaptan. Zuriko Davitashvili de var, Saint-Etienne'de oynuyor, adı Beşiktaş ile de anıldı."

Türkiye karşısındaki beklentiler

Maçın zorlu geçeceğini vurgulayan Şota, Türkiye'nin geniş oyuncu havuzuna dikkat çekti: "Türkiye, bizi acaba nasıl bir formda yakalayacak? Türkiye'de oyuncu çok. Kanat, defans, orta sahada birçok seçenek var." Ayrıca kişisel dileğini de açıkladı: "Kafamda maçı oynamak istemiyorum. Gürcistan maçı kazansın istiyorum. Zor olduğunu da görüyorum."

Türkiye'den bahsederken Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin bir dokunuşuyla maçların değişebileceğini belirtti: "Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler aklıma geliyor. Arda ve Hakan'ın bir dokunuşuyla maçlar değişiyor."

Taraftar profili ve motivasyon

Şota, Gürcistan taraftarlarının tutumunda gözlemlediği değişimi anlattı: "Benim zamanımda taraftar, her maçı kazanmamızı istiyordu... Şimdi 'Bizim iyi bir takımımız var, biz beraber oynuyoruz, kazanırız da kaybederiz de ama bu çocukları severiz' düşüncesi var. İspanya'ya içeride 7-1 mağlup olduk, rakibimiz dünya ve Avrupa şampiyonuydu, taraftar takımı alkışladı."

Arveladze, taraftarların takım üzerindeki destekleyici rolünü ve oyuncuların sahadaki istikrarının önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: 3. Hafta — Galatasaray Lider, ikas Eyüpspor 2-1
2
Zuzek ve Göktan Gürpüz: Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu
3
Eylül Deniz Bıdak WSPS Grand Prix'te Altın Madalya ve Türkiye Rekoru
4
Samsunspor'un 2025-2026 UEFA Konferans Ligi Rakipleri Belli Oldu
5
Minik ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası Kars'ta başladı
6
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Dönemi Yaklaşık 15 Ay Sürdü
7
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı